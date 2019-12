Primeiro-ministro australiano pediu desculpa por ter ido de férias quando há tantos incêndios no país

Scott Morrison tinha ido de férias, com a mulher e os filhos, para o Havai. Mas, com o país a enfrentar os piores incêndios de que há memória, a onda de críticas contra a viagem do primeiro ministro australiano, obrigou-o a regressar mais cedo e a pedir desculpas.



O chefe do governo, assim que regressou, visitou algumas das regiões mais atingidas pelos fogos que, nas últimas horas fizeram mais uma vitima, elevando para 9 o número de mortos.



O primeiro ministro fez questão de prestar homenagem aos bombeiros que morreram ou ficaram feridos, no combate às chamas que já queimaram milhões de hectares de terrenos e destruíram mais de 700 habitações.



Uma combinação de seca prolongada, temperaturas muito altas e ventos muito fortes, tem contribuído para alastrar os incêndios que continuam com mais de 100 frentes ativas, metade das quais por controlar.