Síria responde a ataque com mísseis supostamente lançados por Israel

As baterias antiaéreas sírias responderam este domingo a um ataque com mísseis supostamente lançados por Israel, desconhecendo-se se o incidente, reportado pela agência estatal síria SANA, terá causado vítimas.

"As defesas aéreas resistem aos mísseis hostis que provêm dos territórios ocupados" por Israel, noticiou a agência, acrescentando que um dos mísseis caiu no campo de Aqraba, em Damasco, a capital síria.

Segundo a SANA, também foi dada resposta antiaérea a um ataque com drones dirigido contra o aeroporto militar de Hama, no oeste do país, e ao abatimento de um avião em Jableh, no litoral oeste.

A agência síria não faz qualquer referência a vítimas ou danos resultantes dos alegados ataques, que também não se sabe se estão relacionados uns com os outros.

Há cerca de um mês, Israel lançou dois ataques, em dias consecutivos, contra alvos nos arredores de Damascos, que, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, causaram mais de uma vintena de mortos, entre combatentes pró-Irão e soldados sírios.

O segundo dos ataques, realizado a 20 de novembro, foi reconhecido pelo exército israelita, numa das raras vezes em que admitiu um ataque com estas características.

Nos últimos meses, Israel tem atacado posições nos arredores de Damasco, onde supostamente existem bases de milícias iranianas e outros grupos, como o libanês Hezbollah, ainda que esta informação não tenha sido confirmada oficialmente pelas autoridades sírias.

As autoridades israelitas veem um inimigo na república islâmica do Irão, que é um dos principais aliados do Governo sírio do Presidente Bachar al-Assad.

Por seu lado, as autoridades sírias têm instado as Nações Unidas, por várias vezes, a adotarem medidas para dissuadir Israel de continuar com os ataques, que, na opinião do regime de Damasco, apenas prolongam o conflito e elevam "a moral dos terroristas".