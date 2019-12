Ataque aéreo a Damasco atribuido a Israel faz pelo menos três mortos

Pelo menos três combatentes estrangeiros das forças que apoiam o regime de Damasco morreram no domingo na sequência de um ataque atribuído a Israel e que atingiu os arredores da capital.

Segundo o Observatório Sírio para os Direitos do Homem, que dispõe de uma vasta rede de informadores no terreno, o ataque atingiu "posições sírias e iranianas" no bairro xiita de Aqraba.

A organização não-governamental, com sede em Londres, indica que morreram três combatentes iranianos, mas a informação ainda não foi confirmada oficialmente.

De acordo com a agência oficial síria, Sana, a defesa antiaérea de Damasco conseguiu intercetar pelo menos um míssil israelita.

Israel não reivindicou o ataque aéreo de domingo à noite e recusa fazer comentários.

Desde o início da guerra na Síria, em 2011, Israel lançou centenas de ataques contra o território sírio que visaram, sobretudo, posições iranianas que apoiam o regime de Damasco.

No sábado, Israel confirmou um raide de "grande amplitude" contra as forças iranianas no país, tendo matado 21 combatentes, entre os quais 16 estrangeiros.