Dezenas de feridos em acidente com quase 70 veículos na Virgínia, EUA

Dezenas de pessoas ficaram feridas num acidente com quase 70 veículos na Virgínia, nos Estados Unidos.

Não há vítimas mortais, mas mais de uma dezena dos feridos estão em estado crítico.

A polícia diz que a neblina e gelo na estrada foram as causas do acidente, que aconteceu pouco antes das 08:00 - hora local - numa autoestrada no condado de York.