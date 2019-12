Kim Jong-un reunido com a cúpula militar após prometer "presente de Natal" aos EUA

Após uma reaproximação sem paralelo em 2018, as negociações entre os EUA e a Coreia do Norte estão num impasse depois do fracasso da cimeira de Hanói em fevereiro entre Donald Trump e o dirigente norte-coreano Kim Jong-un.

Os Estados Unidos exigem que a Coreia do Norte renuncie imediatamente a todo o seu arsenal atómico e Pyongyang pede o levantamento rápido de pelo menos uma parte das sanções internacionais que estrangulam a sua economia.

O diferendo atinge agora um novo ponto crítico com a divulgação de novas imagens de satélite que alegadamente mostram a expansão de uma fábrica de onde Pyongyang lança mísseis de longo alcance.