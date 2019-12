ONU preocupada com violência em prisões nas Honduras

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos expressou este domingo preocupação com os episódios de violência registados nos últimos dias em duas prisões em Honduras, que resultaram em 36 mortes.

O alto comissariado da ONU instou o Estado a respeitar os direitos dos presos e indicou que "está seriamente preocupado com os eventos que ocorreram nos últimos dias em diferentes centros penais do país que resultaram no luto de várias famílias hondurenhas".