Paramédico acusado de matar mulher com gotas para os olhos

Um paramédico da Carolina do Norte é acusado de matar a mulher com gotas para os olhos, de forma a receber 250 mil dólares - mais de 225 mil euros - do seu seguro de vida.

De acordo com o advogado de defesa, David Teddy, "uma alegação foi feita" mas "Joshua deve ser considerado inocente como qualquer outra pessoa". Hunsucker "não fugiu" das acusações, disse à CNN o advogado, e "foi um cidadão cumpridor da lei a vida inteira".

A esposa de Hunsucker, Stacy Hunsucker, sofreu algum problema de saúde em sua casa em 23 de setembro de 2018, tendo morrido pouco tempo depois. Os exames revelaram que a mulher tinha altos níveis de tetraidrozolina no sangue, um componente utilizado em certas gotas para os olhos, que pode causar o abrandamento do ritmo cardíaco ao ser ingerido.

As autoridades descartaram a tese de suicídio e levaram a cabo a acusação de Hunsucker com base nos exames clínicos e testemunhos de pessoas próximas.

O juiz fixou a fiança do paramédico em 1,5 milhões de dólares, um valor que o seu advogado não considera justo, e continua detido na prisão em Gaston, até ser presente novamente a um juiz em janeiro.