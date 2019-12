A motorista do autocarro já estava a terminar a ronda, por volta da meia-noite, quando se apercebe de dois cães aparentemente perdidos numa rua fazia da cidade mais populosa do estado do Wisconsin.

Enquanto liga para os serviços de recolha de animais, a motorista transporta os dois animais no autocarro e, dias depois, recebe a visita dos donos que fizeram questão de lhe agradecer o facto de ter salvo o Natal e a reunião da família.