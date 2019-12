Futuro Rei de Inglaterra deseja feliz Natal com foto dos filhos tirada por Kate Middleton

"Feliz Natal para todos"

A mensagem do futuro rei de Inglaterra na rede social Instagram com uma foto do príncipe William a beijar o filho mais novo e Louis, ao lado do primogénito George e a filha Charlotte.

Kate Middleton já foi ela própria fotografada várias vezes com a máquina fotográfica em punho, a tirar fotografias durante encontros reais ou deslocações oficiais com o marido, como nesta viagem ao Paquistão este ano.

Getty Image/ BBC

Ainda no Instagram do príncipe William de Inglaterra é possível encontrar um vídeo com as quatro gerações da família real britânica a fazer o tradicional Bolo de Natal inglês, no palácio de Buckingham.