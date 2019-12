Governo do Burkina Faso decreta dois dias de luto nacional após ataque

O Presidente do Burkina Faso decretou dois dias de luto nacional no país, depois do ataque de terça-feira a uma base militar. Entre as vítimas mortais estão 35 civis - a maioria mulheres -, 7 militares e mais de 80 terroristas, abatidos pelas forças de segurança.

O confronto na base militar no norte do país durou várias horas. Esta quarta-feira, pelo menos 11 soldados morreram numa emboscada na província de Soum, no norte do Burkina Faso, enquanto patrulhavam a região, segundo indicaram fontes contactadas pela Efe.

O ataque de hoje teve lugar em Hallalé, capital da província de Soum, uma zona limítrofe com o Mali, que tem sofrido constantes ataques 'jihadistas' nos últimos meses.

De acordo com as informações recolhidas pela Efe, os soldados pertenciam ao destacamento militar situado em Namissiguian.