Pelo menos sete mortos em deslizamento de terras em Recife, no Brasil

Entre as vítimas mortais estão membros de famílias que viviam nas duas casas que colapsaram.

As causas do deslizamento de terras ainda não são conhecidas, mas os moradores falam no rebentamento de um cano.

O Governo brasileiro diz que foi um acidente atípico, até porque não estava a chover.