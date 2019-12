Quase 200 mil turistas visitam a cidade de Belém na época do Natal

No Natal de 2019, todos os caminhos se dirigem a Belém. Quase 200 mil turistas visitam a cidade Palestiniana onde Jesus nasceu, e enchem todos os hotéis da região. Há cinco vezes mais turistas do que em 2002, durante a segunda Intifada. 1 ano mais, o nosso correspondente no Médio Oriente, Henrique Cymerman, esteve em Belém no Natal.