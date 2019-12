Incêndio no Chile destrói 200 casas

O Governo chileno diz que, para já, é impossível ter uma ideia do valor total dos estragos. Mas que o incêndio, que está activo desde terça-feira, destruiu total ou parcialmente 200 casas, deixou quase 2.000 pessoas sem eletricidade e feriu 12 bombeiros.



O fogo devastou 150 hectares nas colinas em redor da cidade portuária de Valparaíso, no oeste do país.

As autoridades desconfiam que terá sido provocado por alguém que terá ateado as chamas numa zona de pastos e bosques e que, depois, com o vento muito forte, o fogo alastrou à zona residencial mais próxima.

O exército foi chamado para ajudar os bombeiros mas o incêndio continua por controlar.

Há 7 navios tanque, 11 helicopteros e centenas de equipas no terreno e o executivo do Chile já decidiu decretar o estado de calamidade na região.

[Notes:FICHA TÉCNICA]

Jornalista: Teresa Canto Noronha