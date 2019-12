Mais de 38.000 mortes devido ao uso de armas de fogo nos EUA em 2019

Mais de 38.000 pessoas morreram nos Estados Unidos em incidentes relacionados com armas de fogo em 2019, segundo dados divulgados esta quinta-feira pela organização Gun Violence Archive (GVA).

O grupo, que documenta incidentes com armas em todo o país, disse que pelo menos 38.730 pessoas foram mortas a tiro, das quais 14.970 foram vítimas de homicídio, assassínio, tiroteios intencionais e uso defensivo, em comparação com 14.789 mortes em 2018.

Às 14.970 mortes resultantes de tiroteios intencionais ou acidentais em 2019 somam-se 23.760 por suicídio com esse tipo de armamento, segundo a GVA, que no ano passado não revelou o número de suicídios com recurso a arma de fogo.

Até à véspera de Natal, um total de 207 crianças menores de 11 anos perderam a vida e 473 ficaram feridas por armas de fogo, tendo também morrido 762 adolescentes, com idades entre 12 e 17 anos, e 2.253 ficaram feridos.

Estima-se que nos Estados Unidos da América, um país com 327,1 milhões de habitantes, existam entre 200 milhões e 350 milhões de armas de fogo nas mãos de civis, mas os números são vagos porque não há censo nacional, documentação federal ou outros estudos sobre essas armas.

A facilidade de adquirir quase qualquer tipo de arma de fogo e as diferentes leis estaduais que permitem o seu transporte visível ou oculto são duas das questões mais controversas do país e assunto frequente nos debates dos políticos cada vez que uma eleição se aproxima.