Pelo menos 16 mortos nas Filipinas devido à passagem do tufão Phanfone

As Filipinas foram atingidas pelo tufão Phanfone nos últimos 2 dias. De acordo com as últimas informações, pelo menos 16 pessoas morreram e várias desapareceram.

O Tufão de categoria 2, a segunda mais baixa numa escala de 5, derrubou árvores e destruiu casas e outras infraestraturas.

Há mais de 16 mil pessoas deslocadas, algumas por percaução e outras porque as casas ficaram danificadas. Estão instaladas em escolas, ginásios e edifícios governamentais, transformados em abrigos temporários.

Os transportes também foram fortemente afetados pela fenómeno meteorológico, com dezenas de voos cancelados e as ligações marítimas interrompidas.