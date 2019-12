Polícia espanhola descarta problemas na piscina onde morreu família britânica

O pai e dois dos três filhos foram encontrados sem vida na véspera do Natal no interior da piscina de um alojamento turístico em Málaga, Espanha. A polícia avançou com a possibilidade de problemas com o sistema de sucção da piscina, mas depois de realizadas as perícias, a Guardia Civil descartou a possibilidade e garante não terem sido encontradas anomalias.

Segundo o porta-voz da polícia, no sistema de sucção foi apenas encontrado o chapéu da criança de nove anos. A família viajou, no passado dia 21 de dezembro do Reino Unido, onde viviam, para Málaga, no Sul de Espanha, para passar as férias de natal.

Testemunhas ouvidas pela imprensa espanhola contam que o pai e o filho mais velho saltaram para a piscina para salvar a filha mais nova que se estava a afogar, mas nenhum conseguiu sair com vida.

A mãe e outro dos filhos estão a receber assistência psicológica. A investigação às mortes vai continuar em aberto.