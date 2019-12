Tufão faz pelo menos 16 mortos, vários feridos e milhares de desalojados nas Filipinas 

O tufão atingiu, sobretudo, aldeias isoladas e zonas turísticas do centro das Filipinas e deixou um rasto de destruição por onde passou.



Com rajadas que chegaram aos 195 quilómetros por hora, o temporal levantou os telhados das casas, abateu postes electricos, derrubou arvores e a chuva, torrencial, provocou cheias que alagaram tudo.



O balanço oficial de mortos continua a aumentar, à medida que as horas vão passando e as equipas de socorro chegam aos locais ao longo da trajectória do tufão.



Há dezenas de feridos e mais de 50 mil pessoas tiveram de abandonar as casas e procurar refugio em zonas mais seguras.

Muitas não poderão regressar porque as estruturas ficaram completamente destruídas.



Não há electricidade e os telemóveis também não estão a funcionar.



O aeroporto da ilha de Borocay, uma das mais procuradas pelos turistas, está fechado e foram cancelados todos os voos, deixando centenas de pessoas em terra.



O temporal atingiu a mesma região, destruída em 2013, pelo mais devastador da história, que fez na altura mais de 7 mil e 300 mortos e desaparecidos