Turquia vota em janeiro envio de tropas para a Líbia

"Vamos apresentar a moção para o envio de soldados para a Líbia quando recomeçarem os trabalhos do parlamento", a 07 de janeiro, declarou Recep Tayyip Erdogan num discurso em Ancara.

Erdogan reforçou que a Turquia apoiará "por todos os meios o governo de Tripoli, que resiste a um general golpista apoiados pelos países árabes e europeus", referindo-se ao homem forte do leste líbio Khalifa Haftar.

"Poderemos assim responder favoravelmente ao convicto do governo líbio legítimo", para o ajudar militarmente, adiantou.

O parlamento turco aprovou no sábado um acordo de cooperação militar e de segurança assinado com o GAN a 27 de novembro, durante uma visita a Istambul do primeiro-ministro líbio, Fayez al-Sarraj.

O acordo permite às duas partes enviarem para o outro país pessoal militar e policial para missões de treino e formação, indicaram responsáveis turcos.

Para obter autorização para destacar forças para combate na Líbia, o governo turco tem de conseguir aprovar no parlamento um mandato diferente, como acontece todos os anos para o envio de militares para o Iraque e para a Síria.