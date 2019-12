21 talibãs mortos em ataque da Força Aérea afegã

O Ministério da Defesa do Afeganistão comunicou hoje que foram mortos 21 membros do grupo extremista islâmico Talibã, numa operação da Força Aérea no leste da província de Laghman na noite de quinta-feira.

"Um total de 21 combatentes do Talibã, incluindo Zain-Alabidin, o governador-sombra de Laghman, foram mortos num ataque aéreo realizado pela Força Aérea do Exército Nacional Afegão (ANA) no distrito de Alishing, em Laghman, durante a noite", pode ler-se no comunicado.

Na mesma nota observa-se que cinco talibãs ficaram feridos após o ataque na parte oeste da província, que tem Mehtarlam como capital, localizada a 90 quilómetros a leste de Cabul.

As forças de segurança afegãs intensificaram recentemente as operações de segurança contra os talibãs que tentam ocupar mais território e consolidar as suas posições no campo antes do inverno.