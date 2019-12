Avião com mais de 90 pessoas a bordo embate contra edifício no Cazaquistão

A queda de um avião no Cazaquistão fez esta madrugada pelo menos 15 mortos, 35 feridos, 22 em estado grave. A aeronave da companhia aérea Bek Air transportava 93 passageiros e 5 tripulantes. O aparelho começou a perder altitude pouco depois da descolagem, em Almaty, a maior cidade do Cazaquistão. Acabou por embater num edifício de dois andares muito perto do aeroporto.

O avião de modelo Fokker 100 tinha como destino Nursultan, a capital do país. Entretanto, as autoridades do Cazaquitão suspenderam todos os voos programados com este tipo de aeronave, até que termine a investigação às causas do acidente.

O Presidente do país já garantiu, nas redes sociais, que os responsáveis serão fortemente punidos.