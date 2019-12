Protestos na Índia contra a lei de cidadania

Novas manifestações contra a lei de cidadania, considerada discriminatória em relação aos muçulmanos, ocorreram esta sexta-feira na Índia, onde as autoridades cortaram o acesso à Internet em vários locais e mobilizaram milhares de polícias antimotim.

Os apoiantes da lei também organizaram uma contramanifestação em Mumbai, capital económica da India, ilustrando as divisões que esta nova lei criou.

Centenas de pessoas começaram a reunir-se em frente à grande mesquita de Nova Deli após as orações, num bairro antigo da capital, cercado pelas forças de ordem.

A polícia antimotim e os paramilitares ergueram barricadas nas ruas que conduzem até à mesquita, onde confrontos violentos eclodiram durante manifestações anteriores.

Lei controversa

Os manifestantes mostram-se determinados em continuar os protestos até que o Governo nacionalista hindu de Narendra Modi retire a controversa lei.

O Governo pretende dar nacionalidade indiana a refugiados do Afeganistão, Paquistão e Bangladesh, exceto aqueles de fé muçulmana.

Dezenas de mortos

Em duas semanas, 27 pessoas morreram nas manifestações, muitas vezes violentas, contra esta legislação, que levou ao maior movimento de protesto na Índia desde a chegada ao poder dos nacionalistas hindus em 2014.

Cinco mil pessoas foram colocadas em prisão preventiva, além de outras mil detidas e identificadas por ligações às manifestações.

Medidas de controlo

Face às novas manifestações de hoje, dia da grande oração muçulmana, as autoridades de Uttar Pradesh (Estado no norte da Índia) suspenderam o acesso a Internet móvel e as mensagens (SMS) em 21 dos 75 distritos, incluindo a capital regional, Lucknow.

Em várias zonas deste Estado, controlado pelos nacionalistas hindus e liderado por um monge radical, a Internet móvel só foi restabelecida na terça-feira, após quase uma semana de suspensão.

O bloqueio do acesso à Internet para limitar as manifestações é uma técnica habitualmente usada pelas autoridades na Índia, país líder mundial em número de cortes desta rede.