Queda de avião no Cazaquistão causa 12 mortos e 49 feridos

O avião da Bek Air despenhou-se perto do aeroporto internacional de Almaty, a maior cidade do Cazaquistão e foi embater num edifício de dois andares.

O aparelho transportava 98 pessoas, entre passageiros e tripulação. O desastre provocou 12 mortos e 49 feridos.



O Fokker 100 começou a perder altitude pouco depois de ter descolado com destino a Nursultan, a capital do país.



O vice-primeiro ministro do Cazaquistão diz que a queda foi provocada por um erro do piloto ou por problemas técnicos. Mas as autoridades aeronauticas locais dizem que é preciso esperar pelas conclusões do inquérito que já está a decorrer.



Para já foram suspensos todos os voos da Bek Air, a companhia aérea fundada em 1999 e que opera, sobretudo, com este tipo de avião.



Mais de mil pessoas trabalham, há vários horas, no terreno onde o aparelho caíu, em busca de destroços espalhados por muitos metros quadrados de neve e gelo.



Tirando a Air Astana, as restantes mais de 20 empresas de transporte áereo registadas no Cazaquistão estiveram 7 anos banidas de voarem para a União Europeia por não cumprirem as normas de segurança impostas por Bruxelas. A punição só foi levantada em 2016.