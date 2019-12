TV do Canadá corta cena de Trump do "Sozinho em Casa 2"

No 2.º "Sozinho em Casa" que se passa em Nova Iorque, o protagonista Macaulay Culkin - no filme Kevin McCallister - encontra-se com o empresário Donald Trump, no hotel onde se passa grande parte do clássico de 1992.

Mas a cena que dura cerca de 8 minutos foi editada pela estação de TV do Canadá em 2014, ainda antes da eleição do atual Presidente dos EUA.

Segundo o porta-voz da estação, Chuck Thompson, a eliminação da cena não teve "motivações políticas" e "só serviu para dar lugar a publicidade".

A reedição do filme provocou uma onda de contestação entre os apoiantes de Donald Trump, incluindo o filho Donald Trump Jr que ontem considerou, na rede social Twitter, a decisão "absolutamente patética".

"O filme nunca mais será o mesmo"

Entre parêntesis o Presidente dos EUA diz que está a brincar, mas não deixou de comentar a decisão da TV do Canadá de o retirar do filme "Sozinho em Casa 2"

Trump já tinha admitido que o "Sozinho em Casa 2" era um dos seus filmes preferidos

Antes desta polémica e já como Presidente dos EUA, Donald Trump admitiu que o clássico de 1992 é um dos seus filmes preferidos e um dos maiores sucessos de Natal de sempre, que fez parte da sua vida, antes de chegar à Casa Branca.

Na altura admitiu ter sido uma "honra" fazer parte do elenco do clássico que foi lançado no Dia de Ação de Graças de 1922 e tornou-se no 3.º maior sucesso de bilheteira desse ano.