Exercício da Rússia com mísseis hipersónicos "é um sinal para o Ocidente"

A Rússia anunciou o lançamento dos primeiros mísseis hipersónicos com capacidade nuclear.



De acordo com o Kremlin, os novos míseis podem atingir 27 vezes a velocidade do som e mais de 33 mil quilómetros por hora.

Vladimir Putin garante que esta nova geração de armas nucleares alcança qualquer ponto do planeta e é até capaz de ultrapassar o sistema antimíssil dos Estados Unidos.

Apesar de alguns especialistas questionarem o real avanço tecnológico do armamento, o Presidente russo diz que o feito coloca o país num novo patamar mundial.