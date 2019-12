A polícia de Hong Kong deteve este sábado pelo menos 15 pessoas, em dia de novos protestos que acabaram em confrontos.

Os manifestantes ocuparam um centro comercial e a polícia respondeu com gás pimenta para afastarem as pessoas do local.

No início do mês, assinalara-se seis meses desde o primeiro protesto. Os manifestantes exigem, entre outras medidas, a demissão da chefe do território.