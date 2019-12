Dois mortos em tiroteio durante gravações de um videoclip no Texas

Duas pessoas morreram e seis ficaram feridas num tiroteio na cidade de Houston, no Estado norte-americano do Texas.

O incidente aconteceu às 21h30 de sábado (hora local) no parque de estacionamento de uma zona residencial, durante as gravações de um videoclipe.

As autoridades ainda estão a tentar identificar os suspeitos do tiroteio e as motivações.

A polícia sublinha que a investigação do caso é complexa, não descarta a hipótese do caso estar relacionado com rivalidades entre gangues e apela a quem tenha informações que entre em contacto.