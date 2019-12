Ativista dos direitos humanos acusa autoridades egípcias de o espancarem

O ativista dos direitos humanos Gamal Eid acusou as forças de segurança do Egito de o espancarem. O ataque terá acontecido este domingo e, de acordo com Gamal Eid, estão 12 pessoas envolvidas. O conhecido ativista dos direitos humanos diz que lhe bateram e encharcaram-no com tintas.

Numa publicação no Facebook, é possível ver a cara e as roupas de Gamal tingidas com aquilo que parece tinta colorida.

"Alguns estavam a impedir que me mexesse, uns batiam-me, e outros estavam a ensopar-me com tinta. Muitos usaram as armas para ameaçarem as pessoas que passavam e tentavam ajudar-me", contou à CNN.

Gamal Eid apresentou queixa ao procurador. O ativista acusou ainda o Ministério do Interior do Egito do ataque. Diz que já não é a primeira vez e sublinha: "Os ataques são repetidos e não há punição. Não sei se isto vai parar, mas sei que, tanto quanto puder falar, vou falar".

Gamal Eid é o diretor executivo da Rede Árabe de Informações sobre Direitos Humanos (ANRHI). A organização emitiu um comunicado onde diz que o ataque aconteceu quando Gamal Eid saiu de casa e tentou apanhar um táxi.