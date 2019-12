China condena pastor protestante a nove anos de prisão por subversão

O pastor protestante chinês Wang Yi foi esta segunda-feira condenado a nove anos de prisão na China por "incitação à subversão do poder estatal", de acordo com um comunicado do tribunal citado por agências internacionais.

Wang Yi e várias dezenas de membros da igreja protestante 'Early Rain Covenant' foram detidos pelas autoridades chinesas em dezembro do ano passado, na cidade de Chengdu, no sudoeste do país.

O grupo é considerado clandestino já que não pertence à igreja oficial aprovada pelo Partido Comunista.De acordo com a organização não-governamental Human Rights Watch, sediada em Nova Iorque, mais de cem membros daquela igreja foram detidos ao mesmo tempo.

Antes de ser detido, Wang tinha publicado um ensaio crítico do apertado controlo do Governo sobre a região, e apelado aos cristãos do país que realizassem atos de desobediência civil, como celebrar a fé fora dos espaços permitidos ou levar as crianças à igreja, ambos proibidos no país.

Nos últimos anos, a China, sob o comando de Xi Jinping, tem aumentado a vigilância sobre todas as práticas religiosas.

Em Xinjiang, no noroeste do país, uigures e outras minorias étnicas turcófonas são punidas se violarem a proibição de usar burca ou se possuírem um Alcorão, livro sagrado do Islão, de acordo com várias organizações de direitos humanos.