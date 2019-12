Mais de 2 mil polícias destacados para a passagem de ano em Copacabana

As autoridades do Rio de Janeiro, Brasil, mobilizaram mais de 2.000 polícias para garantir a segurança das celebrações do Ano Novo na famosa praia de Copacabana, onde três milhões de pessoas são esperadas na noite de terça-feira.

No total, cerca de 15.000 agentes policiais serão destacados em todo o estado do Rio de Janeiro, informou a polícia militar.

O número de polícias presentes este ano em Copacabana - 2.049 -, será ligeiramente superior ao de 2018, ocasião em que foram destacados 1.941 agentes.

"Este ano, esperamos ultrapassar as 2,8 milhões de pessoas na praia de Copacabana. Os hotéis estão 90% cheios", disse na semana passada o governador daquele estado brasileiro, Wilson Witzel.

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a instalação de sete telas gigantes ao longo da praia para que o público possa assistir aos concertos, que ocorrerão num grande palco em frente ao famoso hotel Copacabana Palace.

A organização do evento anunciou ainda a instalação de 800 casas de banho móveis.

Em relação ao fogo de artifício, 16,9 toneladas de explosivos serão lançados a partir de 10 barcaças no mar, a várias dezenas de metros do areal, para um espetáculo de 14 minutos.

O município mobilizou também 120 coletores de lixo, especialmente destacados para uma triagem seletiva de resíduos deixados na praia.

No ano passado, 385 toneladas de lixo foram recolhidas da areia.