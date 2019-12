Paciente morre na Roménia depois de ser incendiada em operação

Uma paciente morreu esta segunda-feira depois de ter sofrido queimaduras durante uma operação, num hospital na capital da Roménia, que considerou a morte como um "acidente".

Antes de iniciar a cirurgia a um cancro no pâncreas, na segunda-feira passada, a equipa de cirurgiões do Hospital Floreasca, em Bucareste, usou um desinfetante à base de álcool na mulher de 66 anos. Segundo a BBC, os médicos usaram depois um bisturi elétrico, que quando entrou em contacto com o álcool, incendiou partes do corpo da mulher.

A paciente sofreu queimaduras em 40% do corpo e acabou por morrer, uma semana depois da operação.

Em declarações aos media locais, a família da vítima revelou que o hospital não falou sobre "gravidade da situação", nem explicou os pormenores, dizendo apenas que tinha sido "um acidente".

"Descobrimos alguns dos detalhes através da imprensa. Não estamos a fazer acusações, só queremos saber o que aconteceu."

As autoridades abriram uma investigação ao incidente e o ministro da Saúde prometeu também investigar o caso.