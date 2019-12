As imagens das celebrações do novo ano pelo mundo

Samoa é o primeiro país a dar as boas-vindas a 2020

A população mundial diz hoje adeus a 2019 e recebe a nova década com festa e fogo de artificio. Samoa e a Ilha do Natal, território da Austrália, foram os primeiros a dar as boas-vindas a 2020.

Nova Zelândia já entrou no novo ano

A Nova Zelândia já deu as boas vindas a 2020 (às 11:00, em Lisboa). Auckland recebeu o novo ano com um espetáculo de fogo de artificio que pode ver no vídeo.

Na Austrália o fogo de artificio começa mais cedo

O fogo de artificio da família faz parte das celebrações da passagem de ano em Sidney, na Austrália, onde são lançados foguetes às 21:00 locais para as crianças e famílias.

DEAN LEWINS