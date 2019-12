Autoridades de Hong Kong pedem que os manifestantes se mantenham pacíficos

Estão previstos para hoje e amanhã em Hong Kong protestos e marchas pró-democracia.



As ações de protesto foram anunciadas nas redes sociais. e isam boicotar as festas de final de ano e as compras nos principais centros comerciais.

Hoje a manifestação tem como mote "Que se lixe a Véspera" e "Fazer compras consigo".

Para amanhã também já está marcada uma marcha que foi autorizada pla polícia.

As autoridades pedem que os manifestantes se mantenham pacíficos. Vão reforçar a patrulha com 6 mil efetivos para controlo da multidão que se espera nas ruas nestes 2 dias de protestos.

A revolta social em Hong Kong já dura há mais de 6 meses.