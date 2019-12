Hong Kong não escapou aos protestos no último dia de 2019

Esta terça-feira não foi exceção. Em véspera de ano novo, os manifestantes saíram para as ruas em mais um protesto contra o Governo. Alguns chegaram a envolver-se em conflito com as autoridades chinesas.

Os protestos em Hong Kong começaram em junho na sequência da apresentação de um projeto de lei, entretanto descartado, que visava permitir extradições para a China continental, cujos tribunais são controlados pelo Partido Comunista.

Desde então, os protestos transformaram-se num movimento pró-democracia mais abrangente.