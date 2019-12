Unicef estima que nasçam mais de 392 mil crianças no primeiro dia do novo ano

Mais de 392 mil crianças vão nascer no primeiro dia do ano, em todo o mundo. A estimativa é da Unicef. Mais de metade dos nascimentos concentram-se em oito países.

Só na Índia e na China é expectável que nasçam cerca de 110 mil crianças no dia de ano novo.

A Unicef apela aos líderes mundiais e a todos os países que invistam em profissionais de saúde com a experiência e o equipamento necessários para salvar os recém-nascidos.

Os números continuam preocupantes, em 2018, os bebés que morreram no primeiro mês de vida representam 47% de todas as mortes entre crianças com menos de cinco anos.