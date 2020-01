Manifestantes abandonam embaixada dos EUA em Bagdade

Os manifestantes que se encontravam no exterior do complexo da embaixada dos Estados Unidos da América (EUA) na capital do Iraque, Bagdade, deixaram esta quarta-feira o local, informaram as agências internacionais.

A coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque "Le Hachd al-Chaabi" já tinha ordenado aos seus partidários que abandonassem o cerco à embaixada, mas uma das fações mais radicais foi resistindo ao cumprimento da ordem.

Na terça-feira, milhares de manifestantes atacaram a representação diplomática dos EUA, queimando bandeiras, derrubando câmaras de vigilância e gritando "morte à América", após ataques mortais americanos a um grupo armado iraquiano pró-iraniano.

Dezenas de manifestantes acamparam junto à embaixada, onde passaram a noite, um dia depois de terem invadido o complexo, destruindo uma área de receção e quebrando janelas num dos piores ataques àquela embaixada.

Esta quarta-feira, forças de segurança dos EUA voltaram a lançar gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes que estavam no exterior do complexo da embaixada, segundo a agência noticiosa Associated Press (AP).

Na terça-feira, Washington anunciou o reforço do seu contingente militar no Iraque com "centenas de soldados", após as manifestações junto à sua embaixada em Bagdade em protesto contra uma ação militar no domingo, que provocou dezenas de mortos e feridos.

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, disse que esperava que o Iraque usasse as suas forças para proteger a embaixada americana em Bagdade de ser atacada por milhares de manifestantes.

"Esperamos que o Iraque use as suas forças para proteger a embaixada, e elas foram informadas!", afirmou Donald Trump, numa publicação na rede social Twitter, acusando Teerão, capital do Irão, de estar por trás da violência.

Segundo o presidente norte-americano, o Irão está a orquestrar um ataque à embaixada americana no Iraque e "serão totalmente responsabilizados".

O Governo do Irão já negou, entretanto, estar envolvido no ataque contra a embaixada dos Estados Unidos no Iraque, advertindo as autoridades americanas sobre qualquer erro de cálculo e ato imprudente.

Em resposta às acusações, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irão, Abas Musaví, disse que o seu país está a ser alvo de "uma espécie de obscenidade americana e erros de cálculo repetitivos".