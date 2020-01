O primeiro-ministro de Israel vai pedir imunidade parlamentar nos três casos em que está acusado.

Benjamin Netanyahu foi indiciado, em novembro, pelos crimes de corrupção, fraude e abuso de confiança.

O pedido de imunidade impede que os casos comecem a ser julgados.

Israel está num impasse político. As eleições legislativas marcadas para 2 de março são as terceiras no país, no espaço de um ano.