Os sindicatos franceses avisaram que as greves no país são para continuar até que Emmanuel Macron desista da nova reforma das pensões. É a reação à mensagem de ano novo do Presidente francês.

Os sindicatos consideram que o discurso não apresentou mudanças e acusam Macron de estar fechado numa bolha ao ignorar a realidade do país.

Na mensagem de ano novo, o Presidente lembrou a importância de chegar a um rápido compromisso e garantiu que a reforma das pensões vai ser concluída.