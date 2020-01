O primeiro ano de presidência de Bolsonaro

Há precisamente um ano Jair Bolsonaro tomava posse como Presidente do Brasil. O primeiro ano de mandato ficou marcado por inúmeras polémicas e por uma das piores épocas de incêndios de sempre na Amazónia.

O antigo capitão do exército foi encarado por muitos como o salvador da pátria.

Depois de sofrer um atentado, chegou ao poder com a promessa de travar a violência e a corrupção e reanimar uma economia moribunda que atirou 13 milhões para o desemprego.

O atual Presidente do Brasil tem agora pela frente mais 3 como principal inquilino do Palácio do Planalto.