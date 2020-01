Cartas armadilhadas enviadas a empresas nos Países Baixos estão a ser investigadas 

A polícia dos Países Baixos está a investigar uma série de cartas armadilhadas enviadas a empresas das três principais cidades do país, a última das quais recebida esta sexta-feira, e apelou à população para que se mantenha vigilante.

Uma carta com explosivos foi encontrada hoje de manhã pelos funcionários do luxuoso hotel Okura, em Amsterdão, anunciou a polícia depois de descobrir pelo menos seis outras cartas armadilhadas esta semana.

"Foram encontradas, nos últimos dias, cartas com explosivos no correio de empresas diferentes, em locais diferentes", adiantou a polícia em comunicado hoje divulgado.

As unidades de minas e armadilhas do Ministério da Defesa visitaram todos os locais, mas nenhuma carta explodiu.

"As cartas não causaram danos porque os explosivos não foram acionados, mas poderiam ter causado ferimentos graves", disse a polícia, que está a seguir a suspeita de se tratar de um remetente único com o objetivo de extorsão.

As cartas foram enviadas para vários endereços em Amesterdão, Roterdão e Utrecht, incluindo dois hotéis, dois postos de gasolina, uma agência imobiliária, um concessionário de automóveis e a sede de um organismo nacional designado como CIB.

O diretor do concessionário de Roterdão informou na televisão pública que uma rececionista tinha aberto o envelope e visto "algo que parecia uma pilha".

As cartas são mais grossas que as normais e sugerem que o CIB, um organismo público, é o remetente.

"Esteja atento! Se receber uma carta grossa com dois autocolantes com o nome e o logótipo do departamento, não abra, peça ajuda imediatamente", alerta a polícia.