Irão promete vingança pela morte do general Qassem Soleimani

Aumenta a tensão entre EUA e Irão

Um ataque aéreo ordenado por Donald Trump contra o aeroporto internacional de Bagdade, no Iraque, fez pelo menos sete mortos. Entre as vítimas mortais está o mais importante comandante militar iraniano, Qassem Soleimani.

O comandante da força de elite iraniana Al-Quds deixava o aeroporto quando o carro em que seguia foi atingido por mísseis.

De acordo com o Pentágono, o general estaria a planear novos ataques contra interesses norte-americanos na região. "Por ordem do Presidente, as forças armadas dos Estados Unidos tomou medidas defensivas decisivas para proteger o pessoal norte-americano no estrangeiro, matando Qassem Soleimani", disse o Departamento de Defesa norte-americano, em comunicado.

Qassem Soleimani foi morto num ataque aéreo que também visou o número dois da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque, Abu Mehdi al-Muhandis, conhecida como Mobilização Popular.

Irão descreve ataque dos EUA como "ato de guerra"

Guardas da Revolução do Irão prometem vingança

Os Guardas da Revolução, o exército ideológico da República islâmica do Irão, pediram vingança pela morte de Soleimani. Um porta-voz deste exército avançou que os Guardas e a "Resistência" vão "iniciar um novo capítulo a partir de hoje".

"A breve alegria dos norte-americanos e dos sionistas transformar-se-á em luto", assegurou o porta-voz, Ramezan Sharif, em declarações feitas na televisão estatal. Esta morte "fortaleceu a nossa determinação de nos vingarmos dos assassinos Estados Unidos e dos opressores sionistas e isso vai acontecer", acrescentou, antes de começar a chorar.

"Soleimani juntou-se aos nossos irmãos mártires, mas a nossa vingança contra a América será terrível", afirmou ainda o ex-chefe da Guarda Revolucionária Mohsen Rezai, numa mensagem publicada no Twitter.

Embaixada dos EUA em Bagdade pede aos americanos que abandonem o Iraque

A embaixada norte-americana em Bagdad, atacada na terça-feira por pró-iranianos, apelou hoje aos seus cidadãos que deixem o Iraque "imediatamente”.

A representação diplomática dos EUA pediu aos norte-americanos no Iraque “que partam de avião o mais rápido possível" ou saiam “para outros países por via terrestre".

Gueterres pede aos líderes mundiais que “não permitam outra guerra no Golfo"

O secretário-geral da ONU, António Guterres, avisou que "o mundo não pode permitir outra guerra no Golfo”.

Num curto comunicado divulgado esta sexta-feira, António Guterres apela "aos líderes para mostrarem o máximo de contenção" neste momento de tensão, sobretudo numa altura em que o Irão pede vingança pelo ataque.

Reações políticas ao aumento de tensão entre os dois países

O clima de guerra entre os Estados Unidos da América e o Irão está a preocupar a comunidade internacional, que teme uma escalada de violência.

Nas reações políticas ao ataque norte-americano, há uma ideia transversal.