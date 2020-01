Israel reforça segurança depois do ataque dos EUA que matou general iraniano

A operação norte-americana que provocou a morte do general iraniano Kassem Suleimani e do comandante iraquiano, Abu Mahdial, foi celebrado entre os aliados dos Estados Unidos no Médio Oriente.

Israel aplaude a ação de Donald Trump mas sabe que tem de entrar em estado de alerta total, como refere o correspondente da SIC Henrique Cymerman.

Tanto Israel como a Arábia Saudita declararam novas medidas de segurança após o ataque.