Naufrágio de barco com migrantes faz oito mortos na costa turca

Oito pessoas morreram em consequência do naufrágio de uma embarcação, com pelo menos 15 migrantes, ao largo da costa turca, anunciou esta sexta-feira o Ministério do Interior da Turquia.

Em comunicado, aquele ministério explica que o naufrágio ocorreu na noite de quarta para quinta-feira no Mar Egeu, a cerca de oito quilómetros da cidade turca de Fethiye (sudoeste).

Os guarda costeiros, que se deslocaram ao local do naufrágio, encontraram os corpos de cinco homens e de três mulheres, cujas nacionalidades não foram imediatamente confirmadas, segundo a mesma fonte.

As buscas continuam para localizar os sete passageiros desaparecidos, lê-se na nota.

A Turquia, que acolhe atualmente cerca de quatro milhões de migrantes e refugiados, a grande maioria sírios, é um importante país de trânsito para aqueles que fogem de conflitos e procuram chegar à Europa, principalmente pela Grécia.

Um acordo migratório concluído em março de 2016 entre Ancara e a União Europeia para limitar as travessias do Mar Egeu reduziu consideravelmente as chegadas nas cinco ilhas mais próximas da Turquia.