Quando Trump dizia que Obama ia atacar o Irão para ser reeleito

Uma vez na internet para sempre na internet...

...Dizem-no e não é por acaso. Vários utilizadores do Twitter recuperaram esta sexta-feira mensagens antigas de Donald Trump a acusar Barack Obama de começar uma guerra com o Irão ou atacar o país para conseguir ser eleito.

Os tweets de Trump foram recuperados depois de um ataque aéreo ordenado pelos EUA ao aeroporto de Bagdade ter morto sete pessoas, entre as quais o mais importante comandante militar iraniano, Qassem Soleimani.

De acordo com o Pentágono, o general estaria a planear novos ataques contra interesses norte-americanos na região.

"Por ordem do Presidente, as forças armadas dos Estados Unidos tomou medidas defensivas decisivas para proteger o pessoal norte-americano no estrangeiro, matando Qassem Soleimani", disse o Departamento de Defesa norte-americano, em comunicado.