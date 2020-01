A família real britânica já divulgou a nova fotografia oficial. Na imagem, a rainha Isabel II aparece ao lado dos sucessores: o filho - príncipe Carlos - , o neto - príncipe William, duque de Cambridge - , e o bisneto George, de 6 anos.

O retrato foi tirado no dia 18 dezembro, na Sala do Trono, no Palácio de Buckingham.

É a segunda vez que a rainha de 93 anos aparece numa fotografia protocolar com as três gerações de príncipes, a primeira foi em 2016, na comemoração dos 90 anos de Isabel II.