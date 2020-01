NATO suspende todas as missões de treino no Iraque

A decisão foi anunciada pelo porta-voz da Aliança Atlântica, Dylan White e surge depois da escalada de tensão, na sequência do ataque aéreo lançado pelos Estados Unidos.

A Nato treina no Iraque centenas de soldados, a pedido do país para impedir o regresso do Daesh. Há 30 instrutores portugueses que fazem parte da missão.

Numa primeira reação a NATO ordenou a "saída imediata" dos seus cidadãos do Iraque e a explicar a ação junto de líderes mundiais, após um ataque dos EUA em Bagdad.

A missão da NATO no Iraque treina as forças daquele país desde outubro de 2018, a pedido do Governo iraquiano, para impedir o regresso do Daesh.

"A missão da NATO continua, mas as atividades de treino estão suspensas", disse White.



O porta-voz também confirmou que o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, conversou por telefone com o secretário de Defesa norte-americano, Mark Esper, após os recentes acontecimentos no Iraque.

A coligação anti-jihadista liderada pelos Estados Unidos reduziu as suas operações e reforçou a segurança das suas bases no Iraque, disse hoje uma autoridade norte-americana à AFP em Bagdad.