Teerão promete responder com dureza ao ataque dos EUA

As forças iraquianas confirmaram este sábado a queda de rockets junto à embaixada dos Estados Unidos em Bagdad e numa base aérea onde estão instalados militares americanos.

Estes ataques, que não fizeram vítimas mortais, ainda não foram reivindicados mas coincidem com o início do Funeral do General iraniano Qassem Solemani.