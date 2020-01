Vox partilha imagem onde anexa Portugal a Espanha

O Vox anexou Portugal a Espanha num mapa publicado no Twitter. Na publicação, o partido de extrema-direita espanhol convocava uma manifestação junto às câmaras municipais para pedir um Governo que respeite a "constituição e soberania".

No entanto, a imagem utilizada para promover a iniciativa, agendada para dia 12 de janeiro, está a levantar dúvidas. No mapa, toda a Península Ibérica - ou seja, com Portugal incluído - está identificada como território espanhol.

Os utilizadores do Twitter têm feito vários comentários a criticar a imagem. O partido não alterou a publicação, nem reconheceu o erro.