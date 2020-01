A resposta do Irão ao ataque dos Estados Unidos

Uma base militar usada pelos Estados Unidos no Quénia foi este domingo atacada pelo grupo jihadista Al-Shabab, com ligações à Al-Qaeda. As autoridades quenianas dizem ter travado a ofensiva e abatido quatro atacantes.

Também na sequência da morte do general Soleimani, um grupo - que alega ser iraniano - pirateou o site de uma pequena agência federal norte-americana e deixou mensagens de vingança.