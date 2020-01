Centenas de pessoas manifestaram-se este domingo em frente à embaixada dos Estados Unidos em Istambul, na Turquia. Os manifestantes querem justiça e condenam a morte do general Soleimani, em Bagdade.

Os manifestantes, que traziam bandeiras com a imagem do segundo homem mais poderoso do Irão, fizeram cânticos contra os norte-americanos.

Dizem que precisam de atingir os Estados Unidos, Israel e o Reino Unido.