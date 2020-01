Site de agência governamental dos EUA pirateado por grupo iraniano

A página do Federal Depository Library Program dá agora erro, após ter sido pirateado por um grupo que se diz de hackers do Irão.

Intititulado “Iranian Hackers!” o grupo publicou na página principal da agência norte americana a imagem do Líder Supremo iraniano e da respetiva bandeira, para além de uma imagem do Presidente dos EUA, Donald Trump a levar um soco, com uma mensagem de promessa de vingança pela morte do general da Guarda Revolucionária Iraniana Qassem Soleimani, morto na sexta-feira num ataque aéreo dos Estados Unidos ordenado por Donald Trump em Bagdad.